Iron Man se va a NETFLIX, ya hay fecha para el estreno de la serie de Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. no pierde el tiempo y, acorde a la creatividad y energía que impera en él, trabaja sin cesar para tener listo su próximo proyecto. Para que los fanáticos del ídolo de Marvel estén felices, hay que revelar que Downey Jr. estrenará en junio de este año la nueva serie de Netflix que se titulará Sweet Tooth, en la cual fungirá como productor.

¿Qué es Sweet Tooth y de qué trata la serie?

Tanto Netflix como Robert Downey Jr. anunciaron la producción de esta serie que se titulará, para el público hispano hablante, 'Sweet Tooth: El Niño Ciervo'.

La anécdota de la que parte Sweet Tooth está basada en una historia de DC Comic. Pero no se espanten, no quiere decir que Robert emigre al universo de esa franquicia y se olvide de su pasado en Marvel, no, lo que indica es que la serie estará co-producida, junto con Netflix, por el mismo Robert Downey Jr. a lado de su talentosa y visionaria esposa Susan Downey.

Sweet Tooth cuenta a lo largo de ocho capítulos, la historia del nacimiento de bebés mitad humanos y mitad animales. El extraño suceso, obligará a una investigación sobre el porqué de las causas de esta situación.

De esta forma lo reveló el mismo Robert Downey Jr. en su cuenta de instagram.

Cuándo se estrena Sweet Tooth en Netflix?

El tráiler de la serie ya fue publicado y podrás verla a partir del próximo 4 de junio en la plataforma de Netflix, en donde serás sorprendido por la interesante historia.

Cabe recordar que no es la primera vez que Downey Jr. es productor de un proyecto. En el caso de la saga de Marvel, él ha fungido como productor ejecutivo de las películas, situación que eligió por confiar plenamente en su capacidad para sacar adelante esos proyectos como protagonista.

Sumado a eso, en alguna ocasión refirió que sólo actuando podía ganar 15 o 20 millones por película, pero sí él era co-productor, podía entonces esforzarse más y ganar más de 100 millones de dólares por cinta. Y, al tiempo, así ha sucedido.

