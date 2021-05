Gal Gadot brilla a sus 36 AÑOS; así CAMBIÓ de 'Rápidos y Furiosos' a 'Wonder Woman': FOTOS

Gal Gadot está cumpliendo 36 años, y sus fans la convirtieron en tendencia en redes con sus felicitaciones. Lo más sorprendente de la actriz es que, a pesar de que tiene más de una década desde que la conocimos, sigue manteniéndose en excelente forma.

La actriz, quien nació en Israel, en una familia disciplinada. Y desde muy pequeña, su madre la hizo integrarse a concursos de belleza, lo que la llevó a ser coronada como Miss Israel en 2004, y representar a su país en el certamen de Miss Universo.

Durante su adolescencia, cumplió con su servicio militar en su país donde se desempeñó como instructora, según confesó a la revista Vanifty Fair. Ahí, aprendió sobre la disciplina y también muchas de las aptitudes físicas que la han hecho destacar en sus películas.

En 2007 comenzó su carrera como actriz en Israel, pero su gran salto a la fama llegó dos años después cuando dio vida a Gisele Yashar en la saga de “Rápidos y Furiosos”, donde se volvió muy popular.

Luego de esto, comenzamos a verla cada vez más en las pantallas dando muestra de su talento, especialmente en proyectos de acción. Mientras que a la par conquistaba a todos con su belleza trabajando en campañas para marcas de ropa o productos cosméticos.

En 2016 apareció por primera vez en el papel de Diana Prince en “Batman vs Superman”, y desde ahí se convirtió en la “Mujer Maravilla” dentro y fuera de la pantalla. Pues, además de ser una heroína en las películas, también se volvió una activista en la vida real y confesó a La Vanguardia, que esa era una de las principales razones por las que aceptó el papel.

“Esta película no es sólo importante para las niñas, sino también para los niños. Todo el tiempo hablamos del empoderamiento femenino y, sí, las niñas necesitan una figura fuerte femenina que admirar, pero a la vez ellos también la necesitan, porque no se puede empoderar a las mujeres si no se educa a los hombres”.