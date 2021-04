María León compite por la cintura más pequeña y sorprende en Instagram con look deportivo

María León, quien fuera vocalista del grupo Playa Limbo, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera como cantante y actriz, pues se enfrenta a un gran reto al interpretar a María en el musical "Hoy no me puedo levantar" para el que ya se prepara y ha compartido parte de los ensayos donde se luce en looks deportivos y destaca su pequeña cintura.

Luego de que el año pasado se llevará el primer lugar en el programa "¿Quién es la máscara?", su vida profesional ha ido en ascenso y en diciembre del 2020, el productor Alejandro Gou anunció que León tomaría el lugar de Belinda en la obra que se estrenará el próximo 16 de abril.

En su cuenta de Instagram, la cantante ha compartido algunos detalles de los ensayos de la obra, y este viernes sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores con un video en el que se le ve realizando un baile en el que sin duda se luce por su agilidad y delicados movimientos.

María León compite por la cintura más pequeña

María, de 35 años, comenzó su carrera a los 16 años cuando formó parte del grupo "T´ de Tila", en el que también debutó la actriz Ana Brenda Contreras. Hoy, a casi 20 años, la guapa cantante y actriz ha demostrado tener un gran talento, pero también se destaca por su esbelta figura.

En sus redes sociales León da una muestra de sus rutinas de ejercicios y el trabajo que realiza diariamente para mantener su cuerpazo, lo que la lleva a competir en el medio por una de las cinturas más pequeñas, como lo demostró recientemente con una foto que compartió con sus seguidores.

En la imagen, vemos a la cantante en una selfie en la que luce un body con la cintura descubierta que combinó con un pantalón deportivo. Hasta el momento, la publicación de María León ha conseguido más de 75 mil "me gusta" y cientos de comentarios, varios de ellos de sus compañeros del medio como Edwin Luna y Sandra Echeverría.

María presume cuerpazo. Foto: Especial

