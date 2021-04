Difunde IMÁGENES INÉDITAS de John Lennon y Yoko Ono en la intimidad de su vida: VIDEO

A través de un canal oficial de Youtube de John Lennon , recientemente fueron publicadas una serie de imágenes inéditas de la vida íntima de una de las parejas más famosas y polémicas de todos los tiempos, John Lennon y Yoko Ono.

Las imágenes nunca antes vistas fueron publicadas en un atractivo video musical donde se ve al legendario fundador de The Beatles y Yoko Ono, la segunda esposa del artista, musicalizada con la remasterización de la melodía 'Look At Me', de su álbum debut 'John Lennon/Plastic Ono Band'.

Las fotografías tomadas en blanco, negro y color, dan muestra del verano de 1968 cunado la pareja se encontraba en el rodaje de sus películas 'Film No. 5' y 'Two Virgins' en la su propiedad de Kenwood en el condado de Surrey, al sudeste de Inglaterra.

Escenas de la vida cotidiana de la pareja

Durante la filmación de estas producciones, el camarógrafo William Wareing, grabó algunas cintas con escenas cotidianas de la pareja, por lo que en algunas de las escenas se ve a Yoko bailando junto a la piscina mientras Lennon toca la guitarra.

En otras grabaciones se les ve en la cocina donde mientras el cantante acaricia a su gato, Yoko prepara algo en la estufa.

El material inédito se ha publicado como un adelanto del lanzamiento de la reedición del álbum homónimo de 'John Lennon/Plastic Ono Band', que se reestrenará el próximo 23 de abril.

