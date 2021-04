Conoce a Leticia Bufoni, la bella amiga skater de Neymar: FOTOS

Leticia Bufoni, es una hermosa skater brasileña, quien destaca como una de las deportistas más importantes de los deportes extremos. Por otro lado, además es muy conocida por su amistad con otras personas famosas como Neymar, delantero del PSG, y MC Kevinho, rapero brasileño.

Leticia Bufoni y Neymar. Foto: Especial

Leticia nació el 13 de abril de 1993, ha sido reconocida cuatro años seguidos como la skater callejera #1 por el World Cup Skate. Por otro lado es la única atleta que ha logrado ganar tres medallas de oro en los X Games en una misma edición.

Otros premios que Leticia Bufoni ha logrado entrar en el mundo de los videojuegos, pues forma parte de Tony Hawk's Pro Skater 5 y Tony Hawk's Pro Skater 1+2 con su propio avatar.

Leticia Bufoni. Foto: Especial

Hay que señalar que en su cuenta oficial de Instagram, Leticia tiene más de 2,8 millones de seguidores, y muy seguido comparte sus aventuras, ya sea en skate, surfeando o realizando algún deporte.

Pochettino: "No tenemos complejo de inferioridad ante el Bayern"

El entrenador del París Saint-Germain (PSG), el argentino Mauricio Pochettino, confió este sábado en sus posibilidades ante el Bayern de Múnich, contra el que se enfrentarán el miércoles en el partido de ida de la Champions, y subrayó que no tienen complejo de inferioridad.



"No somos tontos, el Bayern no es un equipo fácil, es el actual campeón de Europa, pero no hay que tener complejo de inferioridad. Iremos a Múnich con respeto pero con el objetivo de calificarnos para la semifinal", dijo en una entrevista en el diario francés Le Parisien.



El técnico, que asumió las riendas del PSG en enero, no ve la baja de Robert Lewandowski por lesión como una ventaja.



"El Bayern no es solo Lewandowski, que es un jugador enorme. Su verdadera fortaleza es su grupo, su equipo", recalcó el entrenador, que cree que si el PSG llega a ganar el torneo su influencia personal al respecto habrá sido mínima, dado el poco tiempo que lleva dirigiendo el banquillo.



"Se me podrá juzgar a partir del próximo año", añadió Pochettino, que celebra tener una relación "realmente buena" y cercana tanto con las grandes estrellas del club, como Neymar y Kylian Mbappé, como con el resto de jugadores.



El delantero francés se niega por ahora a prolongar su compromiso con el PSG, tal y como le piden los propietarios cataríes, temerosos de que se les vaya gratis en 2022 un jugador por el que en 2017 pagaron 180 millones de euros.

Con información de EFE

mavr