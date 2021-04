Festival Marvin: ¿Cómo y cuándo verlo?

Por segundo año consecutivo, el Festival Marvin será de manera virtual por la pandemia del coronavirus, sin embargo, contará con 60 bandas que se conectarán de diversos puntos del planeta como Buenos Aires, CDMX, Granada, Gotemburgo, Los Ángeles, Madrid, Puebla, Santiago de Chile y Sevilla.

La edición Gateway de este año podrá disfrutarse de forma gratuita a través de la plataforma de la revista y en Amazon Music MX/US/ES en Twitch del 12 al 14 de mayo. 60 bandas conforman el cartel en el que destacan Black Pumas, Fito Paez, Los Planetas y Rebolledo.

La directora del festival Cecilia Velazco, señaló que tanto cantantes, el público y los promotores desean regresar a los escenarios, pero al no ser seguro aún, no pueden más que adaptarse a las circunstancias, de ahí que otra vez sea virtual este evento. “Con lo que hay actualmente se trabaja en la plataforma, no pensamos en un show de muchas horas, hay entrevistas, donde se visualiza la parte de un concierto, pero también habrá entrevistas y conferencias que permitirán conocer más al artista”, detalló.

Velazco agregó que si bien este tipo de festivales son más accesibles en cuanto a costos, el reto es el mismo, porque se debe buscar talento que éste activo y quiera mostrar su trabajo en plataformas digitales, porque aunque va un año de la pandemia, hay algunos cantautores que prefieren guardar su material para cuando los grandes escenarios abran al cien por ciento.

“Lo lindo de este festival es que sólo se vive durante esos tres días y la gente puede compartir sus experiencias a través de un chat. Desde el año pasado trabajamos así, la idea es que sea más como una especie de MTV, porque la conductora estará en vivo mandando a los distintos escenarios, la banda tocará como cuatro temas, pero también habrá charlas y conferencias”, agregó.

Por: Patricia Villanueva

