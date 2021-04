Falso sacerdote denunciado por Laura Zapata también dio una misa por la memoria de Cepillín

Ricardo González, hijo de Cepillín, dio a conocer que el sacerdote que fue denunciado por Laura Zapata como un farsante, también dio una misa por el descanso eterno del famoso payaso que murió el pasado 8 de marzo.

De acuerdo con el vástago de la estrella, el "Padre Paco" nunca le quiso cobrar ni un centavo por la ceremonia, tampoco lo buscó para extorsionarlo o pedirle algo más a cambio de esto.

Agregó, en entrevista para el programa "Venga la Alegría", que la familia decidió dejarlo encabezar este acto religioso, debido a que se mostró como un admirador de el intérprete de "La Feria de Cepillín".

"Me dijo ‘oye, yo quisiera darle una misa’, nosotros le dijimos que sí, tal cual, y así dijo ‘que no iba a cobrar ni un peso’, y él fue hasta Metepec y así fue”.

El falso clérigo ofreció de esta manera la ceremonia sin que nadie investigara sus antecedentes, no fue hasta que Laura Zapata hizo la acusación de que se enteró de que el hombre no pertenecía a la Iglesia y además había en la red varias fotografías íntimas de él.

“Hasta ahorita que me estás mencionando nunca vi nada raro, no sabía que si era padrecito o no, nunca nos cobró nada por la misa que ofreció en la casa de mis papás, super fan de mi papá, me habló muy bien siempre de la señora Laura Zapata".