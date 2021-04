Eduardo Yáñez recuerda cuando vendía dulces en la calle; tuvo una infancia llena de violencia

Recientemente la polémica volvió a perseguir su nombre luego de que Eduardo Yáñez reapareció en redes sociales para desmentir que esté padeciendo cáncer de riñón, esto luego de que en las últimas horas se diera a conocer esta información.

El mensaje lo dio aparentemente tranquilo y en buen ánimo; sin embargo, el nombre de este famoso actor se ha visto enredado en diversos escándalos, esto principalmente luego de que golpeó en el rostro a un periodista frente a decenas de cámara y espectadores.

A pesar de que el actor ha trabajado mucho su temperamento, los recuerdos de su dura infancia aún lo persiguen.

En este sentido, el famoso ha confesado que tiene todos los recuerdos que no le han dejado en mi cabeza a pesar de su edad, grandes recuerdos positivos que le han formado como hombre, muy negativos que también le han formado y tienen que ver con lo que es ahora; por lo tanto destacó que está muy agradecido de cada minuto y cada segundo que ha vivido.

Con la ausencia de su padre y el peculiar trabajo de su madre como celadora, Yañez estuvo rodeado de violencia desde muy temprana edad, pues pasó gran parte de su infancia en la cárcel.

"Mi abuela la metió a trabajar a ella a la cárcel, mi abuela antes era una cabo y entonces mi mamá entró a trabajar, fue sargento, ahí me llevaba y me quedaba yo a dormir los días que trabajaban y después dormíamos en otros lados, es que ¿con quién me iba a dejar mi mamá, no?, si no tenían posibilidades económicas para tener un lugar o alguien que me cuidara, tenía que llevarme con ella, mi abuela y ella se la barajeaban, ¿no? Y ahí me sacaron adelante como sea".