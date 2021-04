Juan Diego Covarrubias: “La gente no ve Televisa para encontrar lo mismo que hay en plataformas”

Juan Diego Covarrubias y Gala Montes son la pareja juvenil de la nueva telenovela de Televisa “Diseñando tu amor”, una producción clásica con la que buscan revivir los melodramas de los años 90 en el que la pobre se enamora del rico, en el camino por lograr estar juntos, enfrentan una serie de desafíos que los pondrá a prueba, y con la que el actor espera conquistar la audiencia del canal de Las Estrellas.

“En las plataformas hay tantos contenidos que todos son muy parecidos, de narcos o de la clásica familia disfuncional y claro que podemos hablar de variedad, pero a Televisa la ves por su contenido y precisamente queremos regresar a lo que la gente estaba acostumbrada… porque tenía que evolucionar y buscar nuevos horizontes, ¿y qué pasó? Desgraciadamente, la gente no ve el canal para encontrar lo mismo que hay en todas las plataformas”, afirmó el actor.

Si bien “Diseñando tu amor” será una telenovela clásica, tratará temas actuales, ya que sólo tiene el ADN de los melodramas, pero con las temáticas que ahora enfrenta la sociedad, “porque no nos vamos a meter el pie nosotros mismos, también tenemos que avanzar”, agregó.

En esta historia Covarrubias da vida a “Claudio”, un hombre que describe como trabajador, caballero, íntegro y bondadoso, con el cual se identifica, porque él siempre trata de ser empático y es justo por estas características que el productor Pedro Ortíz lo buscó para este proyecto, según narró:

“Teníamos muchas ganas de hacer algo juntos en tele y cuando me llamó me dijo -‘tengo un personaje que eres tú, cuando lo leí pensé en ti, porque es un cuate respetuoso, entregado, leal y bondadoso’. De inmediato le agradecí por verme con esos ojos y realmente me sentí feliz”, contó.

Aunque sí se identifica mucho con el personaje, darle vida también fue un reto, porque buscan mostrar a un hombre sensible y que muestre sus sentimientos, de hecho llora y eso es de las cosas que más le gustó, porque sabe que en la sociedad aún es mal visto que un hombre exprese estos sentimientos, pero considera que también es necesario mostrar que es un ser humano con virtudes y errores.

Por Patricia Villanueva

hmm