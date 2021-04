Humberto Zurita habla sobre como enfrentó la muerte de su esposa Christian Bach

A dos años de distancia de la muerte de su esposa Christian Bach, el actor Humberto Zurita concedió una entrevista en la que por primera vez habló sobre la situación que atravesó en los momentos inmediatos al fallecimiento de la mujer con la que compartió casi cuatro décadas de matrimonio y el proceso de aprendizaje que recorrió para poder aceptar un hecho que le causó dolor y momentos de mucho enojo.

En un uno a uno con la periodista Maria Patricia Castañerda, Zurita relató la forma en que encaró la muerte de su compañera de vida y que lo llevó apartarse de la vida pública por el enojo que sentía al no entender por qué a su familia le tocaba vivir esa situación.

"Pasé primero por un ciclo que te deja muy dolido, muy triste, muy enojado; de no poder creer cómo una mujer tan bella, inteligente, tan sana. Christian no fumaba, no tomaba, hacía ejercicio, era bailarina no profesional".

El deseo de Christian Bach

Si bien nunca se ha develado las causas de la muerte de la guapa actriz, Zurita contó que siempre se respetó la decisión que Bach tomó sobre la forma en la que tratarían la enfermedad que terminó con su vida.

“Cuando ya supimos que estaba enferma dijo esto es de aquí, aquí se queda y así será siempre. Eso es respetar la decisión que ella tomó y por el amor que le tenemos mis hijos y yo somos una tumba. No hay más, se murió y punto”.

Durante la plática con Maria Patricia Castañeda, el viudo de Christian reveló que ella siempre quiso guardar sobriedad y silencio sobre la enfermedad y evitar volverse mediática por esta situación.

“A Christian no le importaba hacer un circo ni de su enfermedad, ni de su muerte, ni de nada. Fue muy congruente con su vida, era una persona muy inteligente. Esa sí era una mujer empoderada, adelantada a su tiempo, en ese sentido. Todas las mujeres que se han metido en el empoderamiento, yo sí te digo que mi mujer de su época era una mujer empoderada”.

Abierto al amor

"Los más importantes son los míos, personales, (los que me han ligado con otras actrices) es otra cosa. Me han pegado a una o a otra, pero en aquel entonces era reciente la muerte de Christian. Es cuando se te acercan personas y el hecho de que esas personas tengan el interés de que no te sientas solo, vamos a comer para que no estés mal. Yo sigo saliendo con amigas mías, no muchas, pero sí salgo a comer. Son mis hiper amigas y mis hiper amigos. La vida continúa, pero sí pasé por ciclos”, se sinceró Humberto.