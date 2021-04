Nueva ley beneficiaría a Frida Sofía si se DEMUESTRA que Enrique Guzmán abusó de ella

Luego de que Frida Sofía se hizo tan polémica ante de las declaraciones que hizo contra su abuelo, Enrique Guzman, donde afirmaba que él había abusado de ella cuando tenía apenas cinco años.

Por ello, la denuncia de la tambien modelo de 29 años, ha tenido una limitante en la que hasta hoy, el delito de abuso sexual contra menores de 18 años no prescribía y no se perseguía sin un límite de tiempo ante la justicia, es decir, que la denuncia de Frida Sofía no procedía, ya que había sido hace casi 25 años.

Sin embargo, existiría una ley que daría un giro de 360º a favor de Frida Sofía, y poder proceder con la demanda contra Enrique Guzmán, ya que las Comisiones de Estudios Legislativos, Segunda, y de Justicia avalaron el dictamen que ya fue turnado al Pleno.

Cabe mencionar que esta reforma que puede actuar a favor de Frida, misma que por el momento no ha sido aprobada la reforma, y sólo si el dictamen, reforma y adiciona diversas dispo disposiciones del Código Penal Federal en materia de imprescriptibilidad del ejercicio de la acción penal, y de sanciones de delitos sexuales cometidos contra personas menores de 18 años.

¿Se esperarían los abogados de Frida Sofía?

Se estimaría que los abogados de Frida Sofía esperen a que en la próxima sesión, sea aprobada esta ley por todos los senadores, -ya que es un acuerdo de la Junta de Coordinación Política-, y así poder proceder con demanda contra el cantante, para así evitar que haya cierta impunidad contra la joven de 29 años.

Con información de medios

DRV