Hermosa mujer felicita a EL POTRILLO por su cumpleaños ¿Será la nueva novia?: FOTO

Alejandro Fernández sigue de festejo este 24 de abril, fecha especial donde cumple 50 años de vida. Con la reciente noticia de haberse infectado de coronavirus, que por fortuna ya mostró un resultado negativo en su más reciente PCR, el cantante puede disfrutar de un cumpleaños donde, como no podía faltar, alguna bella mujer le deseo amor y cariño para cumplir muchos años más.

¿Será ésta el nuevo romance de Alejandro Fernández? Esta respuesta debe tenerla Karla Buenfil, la mujer que le mostró afectuosas muestras de amor en redes sociales.

"Te amo y te adoro": Buenfil a El Potrillo

A través de su cuenta de Instagram, Karla Buenfil, ex de Aristóteles Sandoval, mostró su inmenso cariño al cantante. Junto a su mensaje, la ex del político agregó una fotografía en la que se ve junto al artista durante el viaje a Miami que realizó para la asistir a la entrega de premios donde Alejandro no asistió por su positivo a Covid-19.

"Mi compa adorado, muy feliz cumple, feliz vuelta al sol. Ponernos en el camino y compartir tantos momentos juntos, en las buenas, las mejores, las malas y las peores, sabes que siempre estaremos como hasta el día de hoy. Te amo y te adoro hermano mío", destacó la bella mujer.

Aquí está el mensaje completo que Karla brindó a Alejandro Fernández, mostrando así cuan especial es para ella.

