Larry Ramos podría enfrentar hasta 20 años en prisión

La actual pareja de la actriz y cantante Ninel Conde, Larry Ramos podría estar encerrado en la cárcel de Miami por hasta 20 años.

Y es que tras su arresto por el FBI tras varias denuncias en su contra por fraude de cerca de 22 millones de dólares, Ramos actualmente se encuentra en arresto domiciliario.

Después de que la cantante negara estar casada con el empresario colombiano, ahora es Alexander Fox, abogado de los ex managers de Alejandra Guzmán, quien ha revelado el tiempo que Ramos podría pasar en prisión.

“Al final de la jornada, yo creo que él va a cumplir entre 10 y 20 años preso aquí en los Estados Unidos”, dijo el representante legal de Guillermo Carvajal y Cinthia Velarde en entrevista para el programa Sale el Sol.

Al respecto de que la cantante y actriz pueda tener problemas legales por las acusaciones que enfrenta su pareja sentimental, Fox comentó:

“Yo lo dudo, yo sé que él se casó con la señora Conde hace como un año, y los actos que él cometió, la mayoría de ellos, sucedieron antes de que se casara con ella, quizás si él hizo unos movimientos de dinero que él robó, a las cuentas de ella, quizás, pero yo lo dudo”.

Por su parte, Ninel Conde dejó claro en una entrevista con Raúl de Molina, conductor de “El Gordo y la Flaca”, que su matrimonio con Larry Ramos no es legal y por eso nunca existirá un divorcio entre ellos.

“Yo no estoy casada legalmente, no tengo que divorciarme, fue un ritual espiritual, nos casamos en un ritual y muchos le dicen mi marido, y yo no hay papeles, pero eso no es lo importante”, dijo la artista para aclarar su situación amorosa con el empresario señalado por fraude millonario.

