Eduardo Yáñez demandará a revista que aseguró que tenía cáncer

Luego de que una revista de circulación nacional asegurará que el protagonista de "Destilando amor", Eduardo Yáñez, tuviera cáncer, hoy el artista a confirmado sus intenciones de levantar una denuncia en contra del medio.

El actor de 60 años, aseguró a la prensa que hizo un recuento de los colegas que también han resultado afectados por la misma publicación y al mencionar a Roberto Palazuelos destacó:

“¿Es abogado él no?... ah, pues igual lo contacto a ver si me quiere ayudar a demandar a estos desgraciados que ya me tienen hasta la mad%& porque se meten demasiado conmigo y como ven que uno no hace nada, pues lo siguen haciendo […] sería una buena táctica, vamos a ver”.

Posteriormente, el galán de telenovelas manifestó que aunque a él no le afecta lo que puedan decir sobre su vida, lo que lo molesta tanto es lo que puedan pensar sus seguidores al respecto.

“A mi no me afecta, la verdad no me afecta, ya es patético y ridículo lo que hace esa revista con todos mis compañeros, y yo soy uno más. Lo que sí es que debe darse cuenta el público que ese tipo de revistas está dedicada a destruirnos a nosotros”.

Por otra parte, con relación a la demanda que interpuso Teresa Anaya López, heredera y albacea del señor Ernesto Alonso, debido a que presuntamente se habría quedado con un inmueble que le pertenecía al renombrado productor, Eduardo no quiso entrar en detalles, pero señaló que sus abogados ya se están encargando del asunto.

“Yo lo compré y era el departamento donde vivió mi mamá por más de 30 y cacho de años, y bueno, un asunto legal del que no puedo comentar mucho y se están fajando ahí los abogados, yo trato de no intervenir demasiado porque hay gente muy querida en el medio, con la cual estoy muy agradecido de toda mi vida, es una familia que me trató muy bien siempre y no pretendo tener ningún encuentro ni legal ni no legal desagradable con ella ni con nadie de ellos”, finalizó.

