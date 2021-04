Edith González reencarnó en su hija, hay fotos que lo comprueban

Edith González, actriz y bailarina mexicana que encarnó numerosos papeles en diversas telenovelas fue una de las actrices más reconocidas por sus apariciones en Salomé, Doña Bárbara, Nunca te olvidaré entre otras producciones televisivas, sin embargo, luego de una lucha de tres años contra el cáncer de ovario, falleció a la edad de 54 años.

Desde muy pequeña se adentró en el mundo de la actuación por lo cual comenzó su formación desde joven, dejando un legado no sólo con numerosas actuaciones pues hoy en día podemos ver que su hija, Constanza Creel González, heredó gran parecido a la actriz mexicana, de hecho es la viva reencarnación de Edith, sobre todo ahora que ha crecido y ya es jovencita de 16 años que desborda la belleza como su madre.

Constanza no sólo es la heredera universal de los bienes de Edith González, a los cuales podrá acceder hasta alcanzar la mayoría de edad pues ahora es evidente el gran parecido que le heredó su mamá. Es por eso que hemos reunido algunas fotografías para que compruebes como Constanza es la reencarnación de Edith González.

Cabe recordar que luego de casi dos años del fallecimiento de Edith González se llevó a cabo la lectura del testamento de la actriz mexicana en el cual nombró a su hermano Víctor Manuel González, como albacea de su hija, Constanza, a quien también le dejó la siguiente nota:

“Tu llegada fue fuerte, delicada, esperada, hermosa. Al surgir de mi vientre me hiciste entrañable, me hiciste madre. Poco a poco me has enseñado que los padres no podemos más que aspirar a ser guía, en el mar inmenso de la vida. Este mar que amas y del cual te ha tocado surfear grandes olas y de cada reto sales con gracia e inteligencia… Eres una niña hermosa, sólo puedo decir gracias por permitirme ser tu madre, velar tu sueño y ver en ti el milagro de la vida. Cons, tomadas de la mano recorramos el mundo, al fin y al cabo somos polvo de estrellas. Te amo pequeñita”

