Luis Miguel, serie revivirá el día que lloró en pleno escenario: VIDEO

En las últimas semanas la expectativa ha ido aumentando en torno a la segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel y a unas cuantas horas de su estreno en Netflix se liberó uno de los momentos más conmovedores de la vida de “El Sol de México” que serán revividos en esta serie, se trata del día que Luis Miguel lloró en pleno escenario.

En el video que se compartió directamente en las redes oficiales de la serie, se puede apreciar a Diego Boneta, quien interpreta a Luis Miguel, llorar sobre un escenario previo a un concierto.

“Antes que nada me gustaría disculparme con todos ustedes por no poder estar como siempre he deseado estar, esta noche es una noche diferente para mí y les voy a pedir que hagamos de esta noche una noche divertida, una noche bonita porque así es la vida. Les voy a pedir que compartan todo lo que tienen con la gente que quieren, no mañana sino hoy, muchas gracias”, son las palabras que dice Luis Miguel (Diego Boneta) mientras derrama algunas lágrimas.

Este fragmento de la serie hace referencia a un concierto celebrado en diciembre de 1992 en Buenos Aires, Argentina a tan solo unas horas después de haberle dado el último adiós a su padre, Luisito Rey, quien falleció el 9 de diciembre de ese año en España.

En el video original, Luis Miguel se aprecia severamente afectado por la muerte de su padre y le pide al público que lo comprendan por el momento que está pasando, no obstante, después decide darle un giro a su discurso y anima al público a aprovechar la vida y continua su espectáculo.

En la segunda temporada de la serie de Luis Miguel se abarcará la consolidación de Luismi como una de las máximas estrellas de habla hispana y se abordarán diversas polémicas en las que Luis Miguel se vio envuelto.

La segunda parte de la serie biográfica de Luis Miguel estará conformada por ocho capítulos y este domingo 18 de abril se estrenarán dos de ellos en punto de las 19:00 horas y los capítulos restantes se estrenarán los próximos domingos en el mismo horario.

Además de la actuación estelar de Diego Boneta, la serie contará con las actuaciones de Juan Pablo Zurita (Alejandro Basteri), Macarena Achaga (Michelle Salas), Fernando Guallar (Mauricio Ambrosi), Camila Sodi (Erica-Isabella Camil), Pablo Cruz (Patricio Robles), Martín Bello (Tito), Gabriel Nuncio (El Doc), Axel Llunas (Sergio Basteri), Valery Sais (Stephanie Salas), entre muchos otros.

CBC