En la serie Far All Mankind “cambian” la historia

Un mundo en el que la Unión Soviética ganó la carrera espacial, John Lennon esquivó la bala de su asesino, las mujeres y las personas afroamericanas pisaron la Luna hace 40 años, lo que impulsó la equidad entre los géneros, es la trama con la que las actrices Cynthy Wu y Shantel Van Santen buscan inspirar al público en la serie “Far All Mankind”.

“Encuentro mucha motivación en ver que las mujeres tuvieron un mayor progreso desde hace décadas en nuestro show, porque en la vida real, en 2021, no hemos tenido una mujer que pise la Luna y la NASA planea que pase hasta el 2024, cuando la serie ocurrió en los 70, entonces ver a las mujeres en posiciones de poder es bueno para inspirar a los jóvenes”, comentó VanSanten, quien interpreta a "Karen".

Considera que tener un programa en el que se aprecie la diversidad y cómo el mundo podría ser otro si las mujeres hubieran pisado este astro, la ayuda a crecer como mujer, para buscar un mejor lugar para el género en esta época.

Para Wu es interesante ver como esta historia traslada al espectador a un mundo avanzado, pese a que transcurre en la década de los 70 y 80, “en maneras en las que no hemos alcanzado en el tiempo real; es increíble ver que las astronauta sean líderes, no sólo ser partes de un equipo espacial, sino en la Tierra, como astronautas o amas de casa, como ‘Karen’, que también es una empresaria, y no sólo cuida su casa para que su esposo vaya y sea un héroe. Ella también se aferra a sus sueños”.

Cynthy Wu se sumó a la segunda temporada de la serie, misma que llega a su final la próxima semana, para interpretar a "Kelly", la hija adoptiva de los "Baldwin", por lo que estaba temerosa de la audiencia de la primera entrega, más porque la pérdida de “Shanne” había sido muy dolorosa para la familia. “Esperaba que la gente no me viera como un reemplazo y me preguntaba cómo voy a llenar sus zapatos, eso era un reto, pero todo se me olvidó cuando entré y vi la amabilidad y la calidez de todo el equipo”, contó.

Esta temporada de “For All Mankind” se vio afectada por la pandemia de coronavirus, ya que tuvieron que parar las grabaciones de los dos últimos episodios, por lo que regresaron a trabajar en exteriores más de medio año después, lo que Shantel espera no sea tan perceptible para el público.

“Fue difícil porque tu cuerpo cambia, pero creo que mentalmente fue interesante por la forma en que yo iba a acercarme a esa escena, fue diferente, después de que tuve tiempo de parar durante la pandemia, experimentar tantas emociones en la vida real te da una perspectiva distinta”.

DATOS IMPORTANTES

Es una producción de ciencia ficción creada y escrita por Ronald D. Moore, Matt Wolpert y Ben Nedivi.

Se estrenó en noviembre de 2019 y las dos temporadas de la serie están disponibles en Apple TV+.

Es protagonizada por Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Sarah Jones, y Shantel VanSanten.

En la vida real, la primera mujer en pisar el espacio fue la rusa Valentina Tereshkova en 1963.

2018 grabaron la primera temporada.

73 puntos de aprobación le dieron Rotten Tomatoes.

Por Patricia Villanueva Valdez

