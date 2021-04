BTS Bang Bang Con 2021: Horario en México, dónde verlo y todos los detalles del concierto

Faltan pocas horas para que el ARMY disfrute de uno de los eventos más esperados de BTS y es que la banda de K-Pop originaria de Corea del Sur no deja de sorprender y consentir a sus fans con conciertos, dinámicas y emocionantes lanzamientos. Aquí te decimos todo lo que debes saber sobre el Bang Bang Con 2021: horarios, dónde verlo y presentaciones.

Este concierto virtual es uno de los eventos más esperados de BTS ya que desde que inició la pandemia por covid-19, la banda integrada por RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook se ha visto limitada a realizar presentaciones en vivo alrededor del mundo; sin embargo, esto no ha sido un impedimento para consentir al ARMY, nombre con el que se hacen llamar los fans de la boy band.

Ante este contexto, BTS llevará a cabo el primer evento online del 2021, el cual consistirá en una serie de conciertos de la boy band en streaming, un espectáculo que no te puedes perder si deseas corear éxitos como Dynamite, Fire, Fake Love, Boy With Luv y muchas canciones más.

El Bang Bang Con 2021 agrupará una serie de conciertos de la banda surcoreana los cuales podrás disfrutar vía streaming y de forma gratuita. Este formato fue experimentado por RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook en el 2020 y la respuesta del ARMY fue sorprendente, por lo que este año se espera que el concierto online de BTS sorprenda a millones alrededor del mundo; conoce aquí todos los detalles.

¿Cuándo es el concierto de BTS?

El Bang Bang Con 2021 iniciará la transmisión el próximo 17 de abril.

Horario en México del Bang Bang Con

Este esperado evento online iniciará a las 15 horas de Corea de Sur; sin embargo, para los fans de México y Latinoamérica, estos son los horarios para ver el concierto el sábado 17 de abril.

México: 12:00 am

Colombia y Perú: 1:00am

Argentina y Chile: 3:00 am

¿Dónde ver el concierto de BTS?

A diferencia del evento del años pasado, el Bang Bang Con 2021 de BTS lo podrás disfrutar de manera gratuita de forma online a través del canal de YouTube oficial de la banda de k-pop: BANGTANGTV desde cualquier dispositivo móvil conectado a internet o datos de la telefonía celular.

¿Qué conciertos se transmitirán en vivo?

El Bang Bang Con 2021 no solo es un concierto en vivo de BTS, ¡son tres! El ARMY podrá gozar de RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook en tres diferentes conciertos que sucedieron años atrás: Live Trilogy Episode 1: BTS Begins de 2015; 5th Muster Magic Shop In Busan que se llevó a cabo en 2019 y el BTS World Tour Speak Yourself en Sao Paulo 2019.

Este concierto forma parte del “come back” de BTS este año, por lo que se espera que semanas después del evento se den una serie de estrenos, así como un show online completamente en vivo.