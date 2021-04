¿Patricio Castillo murió por COVID? Esto es lo que REVELA su esposa

Fue este jueves 15 de abril que se dio el informe de que el primer actor chileno Patricio Castillo, lamentablemente perdió la vida murió a los 81 años tras estar más de un mes hospitalizado debido a una afección pulmonar.

Sin emitir información detalla de su su deceso, la Asociación Nacional de Actores confirmó la noticia; asimismo, el productor Kiko Campos escribió en Twitter que lamentaba mucho la muerte de su amigo.

Debido a que la muerte del actor que fue nacionalizado mexicano, se dio bajo un contexto de problema pulmonar, diversas fuentes y usuarios en redes sociales se han cuestionado si estos problemas pulmonares tenían que ver con Covid-19.

Recordemos que hasta el momento, decenas de personalidades famosas y estrellas dentro del mundo de la actuación han perdido la vida a causa de el SARS-Cov-2, esto principalmente en adultos mayores, tal era el caso de Patricio Castillo, quien estaba dentro de este grupo de alto riesgo.

En este sentido, cabe recordar que luego de darse a conocer que Castillo estaba en el hospital, las dudas con respecto a que estaba contagiado de Covid comenzaron a surgir, esto principalmente debido a que se informó que el primer actor tenía baja saturación.

La saturación de oxígeno es la medida de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre, es por eso que los niveles de saturación óptimos garantizan que las células del cuerpo reciban la cantidad adecuada de oxígeno, algo que es alarmante y disminuye de manera rápida cuando una persona tiene Covid-19.

Sin embargo, su esposa Haunani Ruíz salió a dar declaraciones al respecto, e informó en entrevista para el programa ‘Hoy’ que su esposo sí tenía baja saturación, pero descartó la posibilidad de que fuera covid.

“Tuvo una baja de saturación y todo mundo corriendo de: ‘Covid, covid’. Gracias a Dios no fue así, este es un hospital no Covid, no es Covid. Pero también es algo delicadito, es una afección pulmonar que mi marido trae desde tiempo atrás y que ha requerido esta hospitalización”, informó dos días antes de la muerte del actor.