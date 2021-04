Luis Miguel: Con esta CANCIÓN, 'El Sol' le mostró su cariño a Araceli Arámbula | VIDEO

Luis Miguel es uno de los cantantes más famosos e importantes de México, y sin duda estamos a la expectativa de lo que la segunda entrega de su serie podrá mostrar. Entre nuevos amoríos, el acercamiento con su hija Michelle Salas y seguramente el seguimiento por encontrar a su mamá, Marcela Basteri.

Un hombre romántico

Lo cierto es que Luis Miguel ha sido siempre un romántico hombre musical, que además de convertir las mejores letras en grandes interpretaciones, ha tenido también grandes amores en su vida, entre ellos quizás el más famoso y duradero: con Araceli Arámbula. Pese a que esta relación fue la más mediática desde que fue confirmada en 2005, ninguno de los dos publicó más detalles sobre cómo se conocieron o si quiera cómo comenzaron a salir.

De pronto podíamos ver al par de enamorados tomados de la mano, en un paseo por Venecia Italia, donde comenzaron las especulaciones sobre el romance, que además de dar de qué hablar, se veía bastante consolidado, pues tan solo un año después contrajeron nupcias y tuvieron dos hijos.

El rompimiento con Araceli

Todo parecía miel sobre hojuelas, la pareja enamorada, una familia formada y estabilidad emocional para todos, sin embargo, tres años después anunciaron su separación. Tras el rompimiento, Araceli manifestó que su ex, Luis Miguel no se interesaba por sus hijos, de manera que no sabía qué ocurría con los dos pequeños que ahora son adolescentes ya.

Aunque lo bueno duró poco, cabe destacar que Luis Miguel no siempre fue indiferente, pues mientras estuvo enamorado de Araceli Arámbula no perdió oportunidad para dedicarle una de sus grandes éxitos y que ahora coreamos en cada una de las presentaciones en vivo que tenemos oportunidad de vivir con 'El Sol'.

La canción que le dedicó Luis Miguel a Araceli Arámbula

La canción que el intérprete le dedicó a Araceli fue 'Te necesito', una bella melodía que sin duda enamoró también a la bella actriz y terminó por flecharla, y es que ¿Quién podría resistirse al guapo cantante? Ni Mariah Carey, pero esa es otra historia...

snd