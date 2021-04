Frida Sofía asegura que no le interesa ninguna herencia y se va con todo contra un exnovio

Luego de que la cantante Frida Sofía diera a conocer que fue abusada por su abuelo materno, Enrique Guzmán, las declaraciones de los involucrados no han parado, y la hija de Alejandra Guzmán a utilizado sus redes sociales para responder sobre diversos temas, uno de ellos la fortuna de su familia, sobre lo cual aseguró que no le interesa ninguna herencia.

El medio del espectáculo se ha divido, pues mientras hay algunos que apuestan por la inocencia del cantante de 79 años, existen otros que le han dado todo el apoyo a Frida y afirman que en este caso la única víctima es la joven de 29 años quien no ha cambiado sus primeras declaraciones y sostiene que sufrió abuso de su abuelo cuando era una niña.

Entre los detractores de la hija de Guzmán se ha argumentado que lo que busca es fama y dinero, por lo que este miércoles la joven respondió en sus historias de Instagram: "Yo no quiero ni un centavo de la 'HERENCIA' no soy como el nini esperando que se vaya mi abuela al cielo".

En la respuesta que dio en sus redes, Frida Sofía segura que no quiere dinero de la herencia Pinal, y mucho menos de la fortuna de los Guzmán, pues a ella el dinero no le importa y tampoco la fama. "Lo más valioso en la vida no se puede comprar y hay tanta gente tan pobre que lo único que tiene es dinero", agregó.

La joven responde a quienes aseguran que busca fama y dinero. Foto: Especial

Frida Sofía se va con todo contra un exnovio

En la misma serie de respuestas que la cantante dio el día de ayer, también se fue con todo contra su exnovio Christian Estrada, con quien mantuvo una relación en el 2018 y de quien estuvo embarazada, pero decidió abortar, un tema que sigue causando polémica entre la expareja.

Además, en diversas declaraciones, Frida ha asegurado que Estrada tuvo una relación con Alejandra Guzmán, otra razón por la que decidió termina su relación con el actor y modelo, quien actualmente está a la espera de la llegada de su bebé, junto a su novia Fernanda Quiroz, conocida como Ferk.

Al ser una de las personas que conoció a la también nieta de Silvia Pinal, Christian fue recientemente entrevistado sobre el tema del abuso de Frida, por lo que la respuesta de la joven no se hizo esperar y se fue con todo: "Sabes qué??? Ahora si ya me cansé y te expongo por asco que eres. Y Ferk ya sabe que le íbamos a poner MAXIMILIANO al bebé?

Recientemente Quiroz y Estrada dieron a conocer que el bebé que esperan será niño, por lo que se especula que la pregunta que la hija de Alejandra Guzmán le lanzó al actor tiene que ver con el nombre que posiblemente elija la pareja. Frida responde a su expareja. Foto: Especial

kyog