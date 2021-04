Así de romántico es Jimin de BTS cuando tiene novia; conoce a la mujer que tanto amó

Sin lugar a dudas Jimin es uno de los integrantes de la famosa banda BTS más adorable, lo cual dejó ver cuándo tenía novia. Antes de debutar con la agrupación surcoreana, estuvo en una relación y tenemos varias pruebas de su faceta romántica y caballerosa.

Hay que destacar que Bangtan Sonyeondan es una de las agrupaciones del K-Pop más populares del planeta, sin embargo antes de debutar en los escenarios, todos los chicos vivieron etapas como cualquier adolescente.

Por otro lado, pese a que actualmente los chicos de BTS no se encuentran en una relación, eso no quiere decir que antes no experimentaron con el amor, pues previó a su debut Jimin tuvo una novia que robó completamente su corazón.

Ella es la exnovia de Jimin de BTS

En la actualidad en las redes sociales circulan varias fotos en las que se le ve a Jimin con algunas de sus compañeras del colegio, situación que para muchas personas significa que el ídolo del K-Pop estaba con alguna de ellas en plan romántico.

por qué me vengo a enterar ahora que jimin tenía una novia en predebut y todas estas fotos fueron publicadas por la misma cuenta watafak pic.twitter.com/CLUITsTVfx — ???? (@myeyesteII) June 24, 2020

¿Cómo es Jimin de novio?

En estas imágenes se puede ver cómo ser prueba de su actitud ante su novia, pues ellas la estrella del K-Pop luce muy cómodo acompañado de una chica, aunque la cara de ella fue borrada,

El intérprete de 'Dynamite' se le puede ver muy feliz, con una sonrisa enorme y los ojos hermosamente brillantes, por lo que miembros del ARMY aseguran que en ese tiempo los sentimientos por esa chica eran bastante profundos.

Sin lugar a dudas la exnovia de Jimin, sigue siendo una de las personas que más envidia ARMY, pues a ella le mostró su faceta más tierna, romántica, protectora y cariñosa.

mavr