Angélica María: ¿Quién fue el amor de la vida de "La novia de México", Raúl Vale o Marco Muñoz?

Al igual que muchos artistas que ya no se dedican tanto a las actividades artísticas y migran a las plataformas sociales, Angélica Vale se ha dedicado en cuerpo y alma a su canal de YouTube para hablar de diversos temas, de los que destacan algunas experiencias de vida propias y de su mamá, doña Angélica María.

En uno de los tantos videos de su canal, Le hizo una serie de preguntas para que sus fans supieran algunas cosas que desconocían de "La novia de México". De entre ellas, habló de las cosas que le gustan o hasta con cuantos shots se empieza a marear (dijo que con uno). Sin embargo, su hija le hizo una pregunta cuya respuesta le sorprendió mucho: "¿Quién fue el amor de tu vida?".

¿Cuál fue la respuesta de Angélica María?

Aunque en inicio le dijo a su hija que el amor de su vida fue su padre, Raúl Vale, también nombró a otra persona y dio una cátedra de lo que es el amor verdadero en la vida de las personas.

"El amor de mi vida fue, obviamente, tu papá. El padre de mi hija, el hombre con el que me casé para toda la vida, aunque no funcionó, ese fue el gran amor de mi vida", explicó la intérprete de "Tú sigues siendo el mismo", "perdóname mi vida" y "No es mejor que yo".

Sin embargo, Angélica Vale le preguntó por Marco Muñoz. De inmediato su madre le respondió que también fue el amor de su vida. Algo que la dejó muy confundida. Fue en ese momento cuando le dio una pequeña cátedra del amor:

"Es que hay formas distintas de amar. Marco era la aventura, el misterio, lo nuevo. Es otra forma. También fue hombre de mi vida. No hay un amor nada más en la vida. Si tienes la oportunidad de conocer otras personas, pues no tienes nada más un amor en la vida. Yo creo que te puedes enamorar muchas veces y el hombre de tu vida pueden ser dos o tres", explicó Angélica María, ante la mirada atónita de su hija.

