Sylvester Stallone niega pertenecer a exclusivo club de Donald Trump

Sylvester Stallone se ha convertido recientemente en noticia al luego de filtrarse información en donde se aseguraba que a conocer que el famoso actor era uno de los miembros más nuevos del club privado de Donald Trump, Mar-a-Lago, de acuerdo a lo que dijo una fuente al portal Page Six.

Bajo este panorama, en las últimas horas Stallone se convirtió en blanco de críticas luego de informarse, además, que el actor de 74 años habría comprado una propiedad de 35 millones de dólares cerca de la mansión de Donald Trump.

Cabe recordar que el ex mandatario estadounidense se convirtió en el enemigo número uno de Hollywood entre 2016 y 2020 luego de los señalamientos de sexismo y racismo en su contra.

A pesar de que desde hace unos meses Joe Biden es el presidente de Estados Unidos, la animadversión de muchos hacia Trump aún continúa, por lo que ahora el artista reconocido por sus personajes como Rocky Balboa y Rambo fue blanco de ataques.

Por si fuera poco, Stallone ha recibido todo tipo de críticas; sin embargo, también ha tenido comparaciones que no lo benefician, sobre todo con Will Smith, actor que retiró la producción de la nueva cinta ‘Emancipation’ del Estado de Georgia, como protesta a nuevas leyes que restringen el voto de muchas personas.

Ante el complejo panorama que mancha su imagen, Stallone ha utilizado su cuenta de Instagram para negar categóricamente la noticia de su vínculo con Donald Trump, y junto a la imagen de la nota que originó los reproches en su contra, el actor expresó:

“Me gustaría decirles a todos que esto nunca sucedió. Esto simplemente no es cierto. NUNCA sucedió ... No quiero faltarle el respeto a nadie, simplemente no soy miembro ... Así que sigan golpeando a la gente”.