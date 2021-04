¡Ay amor! Nodal confiesa que “batalla” más que nunca para escribir canciones de DOLOR

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores en redes sociales luego de realizar una confesión que nadie espera, y que desencadenó una serie de reacciones de sus fanáticos, quienes se volcaron a responder a su petición.

El cantante de regional mexicano confesó en Twitter que nunca se había visto imposibilitado de escribir canciones de desamor como ahora y pidió a sus seguidores que le compartieran sus historias para ver si de ahí se inspiraba.

“Nunca había batallado tanto pa componer dolidas. Cuéntenme sus historias a ver si sale algo”, escribió Nodal en su cuenta de Twitter y las reacciones no se hicieron esperar.

La petición no pudo haber tenido un mejor recibimiento y sus fans se volcaron a compartirle decenas de historias personales a modo de respuesta a la solicitud de su cantante favorito.

Fanáticos respondieron masivamente a la convocatoria en Twitter

A solo minutos de haber sido publicado el comentario de Christian Nodal, decenas de sus seguidores comentaron su post y comenzaron a compartirle sus historias de desamor: “Mi ex de la prepa se embarazo de mi mejor amigo. Eso hizo que yo me fuera de mi ciudad y no he vuelto desde entonces, ni he tenido ninguna otra relación afectiva real desde qué pasó eso a mis 18. Ya tengo 26 y sigo igual de solo,” escribió @Blancomadden en la red social.

“Un niño y yo estábamos saliendo, yo le gustaba y a mi me gustaba pero para serte sincera nunca me había enamorado de alguien como él, mi hermana sabía de eso y dos semanas después el niño me dejó de hablar y fue cuando me di cuenta que mi hermana y el niño tenían algo,” alcanzó a relatar una usuaria.

Nunca había batallado tanto pa componer dolidas uD83DuDE47uD83CuDFFB???.

Cuéntenme sus historias a ver si sale algo — NodaluD83CuDF35 (@elnodal) April 14, 2021

“Mi esposo murió y le compuse una canción de como fue nuestra vida hasta que se fue, nunca he podido cantarla, se me hace un nudo en la garganta cada que lo intento, perder a quien amas es lo más feo del mundo. De hecho la escribí para mí Beli pero nunca la he contactado,” compartió @DulceObrera. Al igual que estas historias, han sido múltiples y bastante diversas las reacciones de los seguidores de Nodal.

En algunos comentarios se alcanzan a ver incluso letras de canciones que los mismos internautas han creado a partir de sus propias vivencias: “Quién la cuenta primero?? Ya quiero nuestro rolón,” se aventuró a publicar otro usuario quien se mostró emocionado por ver el resultado, tras la numerosa convocatoria que originó el famoso artista mexicano en Twitter.

