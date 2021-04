Así recibió IRMA SERRANO otra dosis de vacuna contra COVID-19: FOTO

Apenas hace cinco semanas, Irma Serrano "La Tigresa" celebraba con beneplácito el haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Toda vez que es una persona de la tercera edad, Irma volvió a recibir otra dosis, con lo cual se ha quedado tranquila de haber completado este proceso.

A través de su cuenta de instagram, Irma Serrano compartió que ya tiene la segunda dosis de la vacuna, siendo la creada por Pfizer la que le correspondió.

Agradece a Dios por la vacuna

Visiblemente emocionada, Irma Serrano escribió un breve pensamiento para sus seguidores.

"Gracias a Dios hoy tuve la oportunidad de recibir la 2da vacuna Pfizer, por favor Cuídense y a vacunarse", fue lo que indicó la artista que, en sus mejores años, destacó en el mundo de la actuación y el canto.

Pide que no salgan a las calles

Desde la primera ocasión que se vacunó, el pasado 9 de marzo, la mujer de 87 años aconsejó a la población que fueran responsables y no salieran a las calles si no era estrictamente necesario. Todo con el fin de no contagiar a personas por casualidad.

maaz