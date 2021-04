Lyn May asegura que no le cree a Frida Sofía: "Enrique Guzmán es un señorón"

Los escándalos no paran, y es que el caso de Frida Sofía ha conmovido a todo el medio del espectáculo. Ya Niurka Marcos dio su opinión y aunque fue criticada por la misma hija de Alejandra Guzmán, más gente se ha unido a emitir su postura frente al tema, tal fue el caso de Lyn May, quien durante una entrevista para Hoy.

El reportero del programa matutino fue cuestionada sobre la polémica en la familia Guzmán- Pinal a lo que ella respondió que "no cree" en lo que Frida Sofía ha declarado en contra de su abuelo Enrique Guzmán, pues considera que el cantante es todo un "caballero".

La famosa opinó que "El señor Enrique Guzmán siempre lo he visto como un caballero. Yo no creo nada de lo que dicen, yo lo respeto mucho y he trabajado con él". A ello también agregó que el papá de 'La Guzmán' "es un señorón" además de que aseguró que "tiene una trayectoria, una carrera limpísima".

Hasta el momento, Frida Sofía no ha respondido, pero seguramente lo hará justo como lo hizo con Niurka Marcos, a quien señaló de "ardida" porque ya no hablan de ella.

Con información de Hoy

