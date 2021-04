La HISTORIA detrás de "Yesterday"; canción inspirada en el SUEÑO de uno de The Beatles | VIDEO

The Beatles fue una banda que llegó en la década de los 60 para revolucionar la forma de escuchar y hacer música, pero también para adueñarse de los corazones de la gente con sus letras. Paul McCarney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison fueron los encargados de componer un sinfín de melodías que darían la vuelta al mundo hasta colocarse dentro de las más grandes de todos los tiempos.

En esta ocasión vamos a hablar de una canción que es sinónimo del cuarteto de Liverpool, pero que también es considerada una de los mejores temas de la época moderna, que tuvo una inspiración muy singular en uno de los Beatles, ya que sería un sueño el que haría que surgiera esta hermosa canción.

"Yesterday", es una canción que marcó un punto importante en la carrera del cuarteto británico, ya que es una de las más escuchadas al contar con más de 6 millones de reproducciones en Estados Unidos y cuenta con un récord Guinness al contar con la mayor cantidad de reproducciones en radio en todo el mundo.

Pero, ¿Cómo surge la canción?

Corría el año de 1963 cuando Paul McCarney vivía en casa de su novia, Jane Asher, para ser específico en el ático de la casa de su suegra, quien era maestra de música en la escuela Royal Academy of Music, quien se dice tenía un gran ambiente dentro de la casa, mismo que fue el que ayudó para que el cantante pudiera amanecer inspirado.

En diversas entrevistas, cuando toca el tema de la época en la que vivió en casa de Margaret Asher, comenta que el disfrutó mucho vivir en esa casa; por lo que todos esos momentos y sensaciones hicieron que un día se despertara con la melodía en la cabeza. Paul cuenta que un día se despertó y salió corriendo al piano y comenzó a tocar.

Después de plasmarla en el piano la grabó para que no se le olvidara, pero no la trasmitió de inmediato a sus compañeros de la banda, ya que tenía la idea que la había escuchado con su padre en algún momento de la vida, por lo que no quería que fuera plagio.

Cómo se atrevió a lanzarla

Paul cuenta en la biografía de The Beatles que se publicó en el 2000 que estuvo un mes recorriendo distintos negocios de música preguntando si conocían la melodía, ya que el pensaba que era como si se hubiera encontrado algo que tenía que entregar a la policía, pero al mismo tiempo pensó que si nadie la reclamaba realmente era suya.

Después de confirmar que no era de nadie y de recibir muchos halagos, ya que es una canción hermosa, pero esta gran obra no tenía un nombre, por lo que un día en casa de su madre decidió ponerle "Huevos revueltos", ya que fue lo que le pidió a su mamá de desayunar ese día.

Después de la melodía llegó la letra de la canción, misma que se escribió en un viaje a Lisboa en 1965, Lennon comentó que Paul fue quien escribió casi toda la letra después de muchos trabajo, pero no tenían el nombre. Después de mucho batallar, se dice que llegó McCarney un día con el nombre de la canción, misma que habían decidido que solo llevaría una palabra.

Fue así que el cuarteto estuvo de acuerdo, aunque con un poco de tristeza por parte de Paul, ya que dice que esa canción les trajo muchos momentos buenos y ya se había terminado.

