Frida Sofía: El INTENTO de SECUESTRO que vivió "lo planeó gente que trabajaba" con Alejandra Guzmán

Luego de revelar que sufrió abuso sexual por su abuelo, Enrique Guzmán, y que además fue su mamá quien le propinó una golpiza antes de que pisara la cárcel, Frida Sofía ahora se va con todo en contra de su familia.

Más secretos salen a la luz

La cantante ha abierto una puerta a los secretos más oscuros de su familia, uno de ellos es la vez que casi la secuestran, razón por la que se fue a vivir a Connecticut. De hecho, don Enrique Guzmán mencionó este episodio durante su aparición con Pati Chapoy en 'Ventaneando', donde dijo que Frida incluso lo invitó a vivir con ella, después de su intento de secuestro.

Ahora Frida ha revelado que este suceso lo planeó gente que Alejandra Guzmán conoce, personas que "trabajaban con ella". La joven de 30 años dijo que en ese período, el ballet era una gran pasión para ella, pero en una ocasión, para asistir a su clase de baile, le pidió ayuda al jardinero de su casa para que la llevara y éste accedió.

Después de esto, Frida afirma que no puede explicar lo que vino después, pues ella entró en un shock total. Sin embargo afirma que ella con apenas 16 años se encontraba en el asiento de copiloto y con la ventana abajo, de pronto un hombre metió una pistola por la misma ventana.

Frida además recordó que los hombres implicados en este intento de secuestro comenzaron a dispararse entre ellos. Pero la joven, al ser aún muy pequeña, no recuerda si alguien murió o no. Luego de este incidente su familia decidió que lo mejor era que se fuera a Estados Unidos a estudiar.

"No hablé por tres semanas"

La hija de 'La Guzmán' dio cuenta del shock que vivió y los estragos que le dejó, pues no habló por tres semanas. Es horrible, es algo que nunca superas, es como un tatuaje; se cae algo y me asusto, soy muy paranoica". "Mataron a uno. A los otros según los atraparon, pero la neta ya me había ido, ya no seguí lo que pasó ni nada, ni me dejaron saber", dijo.

