Estas son las integrantes de ACAPULCO SHORE 8 que se pelearon

Dentro de dos semanas comenzará Acapulco Shore 8 y la dinámica estará adaptada a las condiciones de la pandemia por Covid-19, sumado a los nuevos integrantes de la casa. Y, como era de esperarse, ya hubo algunas peleas que se hicieron notar en redes sociales.

Con todos los cambios, para los fanáticos de la casa es destacable que todavía están dentro Karime y Nacha.

Pelea en redes sociales

Este dúo en discordia llevó su pleito fuera de las cámaras y las fiestas vistas en el reality show de MTV. Hace unos días se hicieron de palabras en instagram al responderse comentarios en una página de fans del programa.

Esto pasó en un post donde se comparaba sus fotos. En ella se pudo leer la reacción de Fer, quien hizo referencia a una supuesta operación de nariz de Nacha: “A huev* que se operó la nariz”, escribió la estrella de televisión.

Nacha no se quedó de brazos cruzados y respondió al comentario: “Para que lo sepas me puse pómulos, boca y me perfilé la mandibula. Cosa que también te hiciste tú, ¿no?”.

Ya han peleado antes

No es la primera vez que Fer y Nacha se pelean en redes sociales. En el perfil fuego_shore se mostró como las dos modelos se han mandado insultos a través de sus historias de Instagram.

Ahí se ve a Fer dándole un mensaje a una mujer cuya identidad no reveló, pero con tono burlón dijo: “Pero, mi amor, no es de niñas bien tener infecciones vaginales”.

En respuesta, parece ser que en esa ocasión Nacha expresó: “Se me olvida que tener infección urinaria no es de niñas bien”, dijo con sarcasmo y continuó. “Pobre estúpida. Se nota que no aprendió nada. Bueno, corazón, te digo: lo que más me dio risa, después de lo que subiste, es que eres una ignorante. La infección urinaria se puede dar en hombres y en mujeres. No tiene nada qué ver por una relación sexual, p*nche vieja estúpida”.

Para culminar, se ha indicado que terminando la grabación del programa Fer y Nacha ya no se siguen en instagram.

maaz