Andrea Escalona cuenta la verdad sobre la herencia que le dejó Magda Rodríguez

La actriz y conductora Andrea Escalona pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida el pasado 1 de noviembre al perder a su madre, la famosa productora Magda Rodríguez. Recientemente la también cantante habló de la herencia que le dejó su mamá y aclaró los rumores de que es millonaria.

Escalona tiene 34 años y de estos varios de carrera artística, pues comenzó desde muy joven al ser parte del elenco de programas como "Con sello de mujer", transmitido por TV Azteca. Pero la actriz y conductora también ha incursionado en el mundo de la música al lanzar dos sencillos en 2014 y 2016.

Su prolífica carrera en los medios la ha hecho ganar su propio dinero, pero debido a la muerte de su madre, se ha comentado que la guapa presentadora del programa Hoy cuenta con una jugosa herencia que le ha hecho crecer sus propiedades y su cuenta de banco.

La productora murió inesperadamente el pasado 1 de noviembre. Foto: Especial

Andrea Escalona cuenta la verdad sobre su herencia

En entrevista para el periodista de espectáculos Edén Dorantes, Andrea habló acerca de la herencia que le dejó la productora y aclaró que no se considera millonaria, y lo que su madre le heredó fue aprender a trabajar, "y me encanta chambear toda la vida, y gracias a Dios creó por eso nunca me falta nada", afirmó.

Agregó que su mamá tenía un departamento y una casa que compartía con su tía, Andrea Rodríguez, actual productora de Hoy, programa en el que Escalona también es conductora.

"Si algo me dejó Magda es la herencia de amor por el trabajo", fueron las palabras de la también actriz, quien negó tener una herencia millonaria y explicó que todavía hay muchas cosas que poner en regla con respecto al testamento de su madre, donde efectivamente dejó la dejó como heredera junto a su tía.

kyog