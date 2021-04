¿Qué hacia Jennifer Lopez antes de protagonizar "Selena" y volverse famosa?

Este miércoles se conmemoraron 26 años de la muerte de Selena Quintanilla. Su muerte aún es una gran pérdida para la música, pero aún hay trabajos que nos recuerdan su legado, tal es el caso de su película biográfica protagonizada por Jennifer Lopez, quien se lanzó a la fama internacional al encarnar a la reina del Tex Mex.

J-Lo es ahora una de las estrellas más importantes de la música pop, pues sólo hay que recordar que el año pasado estuvo en el medio tiempo del Super Bowl junto a Shakira, convirtiéndose en las primeras latinas en pisar el escenario del evento deportivo. Su show se encuentra en la lista de las mejores presentaciones de la final de la NFL.

La diva del Bronx siempre estuvo en el mundo del espectáculo, pues comenzó su carrera siendo bailarina en programas de televisión. Antes de fenómeno musical y actoral, probó suerte en el programa ‘In Living Color’, en donde fue elegida para ser una de las ‘fly girl’.

En un video difundido por la cadena televisiva Fox, se puede ver a una joven Jennifer Lopez con alrededor de 20 años, luciendo un cuerpo delgado, cabello corto y rizado. En el clip la artista muestra sus habilidades para el baile y el canto.

El talento de Lopez es indudable y así lo demostró en la audición para interpretar a Selena Quintanilla, pues se dice que le ganó el papel a estrellas como Salma Hayek y Biby Gaytán, quienes ya tenían una trayectoria en la televisión mexicana a pesar de su juventud.

Además de ser músico, empresaria, bailarina y activista, la intérprete de On the Floorse, se ha dedicado varios años a motivar a los jóvenes para que trabajen por sus metas, tal y como lo hizo ella desde que vivió en el Bronx, una comunidad de bajos recursos en Nueva York.

“Nadie más que tú sabe lo que tú puedes hacer. Nadie te lo puede decir. Si les cuento todas las personas que me dijeron que yo no podría actuar, cantar o bailar, o que no era buena en eso o que debería parar o rendirme”, aseguró Jennifer.