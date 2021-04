María León cautiva a sus fans y muestra su lado más atrevido en Instagram

La cantante María León se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, pues luego de que el año pasado se llevará el primer lugar en el programa "¿Quién es la máscara?", su vida profesional ha ido en ascenso. A través de sus redes sociales cautiva a sus fans con sus fotografías que muestran su lado más atrevido.

En diciembre del año pasado, el productor musical Alejandro Gou anunció que León tomaría el lugar que dejaba Belinda en la obra "Hoy no me puedo levantar", un proyecto en el que la exvocalista de Playa Limbo ya había participado, pero no llevando el rol protagónico.

Este nuevo reto en la carrera de María, de 35 años, significa mucho para ella, y en sus redes sociales ha compartido un poco de lo que verá el público a partir del próximo 16 de abril, cuando la puesta en escena se estrene y pueda compartir su talento.

María León muestra su lado más atrevido

El pasado 14 de febrero María León celebró su cumpleaños número 35, pero la cantante no es nueva en el mundo del espectáculo, pues comenzó su carrera a los 16 años cuando fue elegida para formar parte de la agrupación femenil "T´ de Tila", donde compartió micrófono con Ana Brenda Contreras.

Hoy, a casi 20 años de su debut, la también actriz ha sabido ganarse al público y cautivar a sus fans por su gran talento, además de contar con una belleza que la hace destacar entre las famosas del momento.

Este miércoles, León compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se luce presumiendo su lado más atrevido, pues la vemos posando en un body negro que resalta su esbelta figura, el cual combinó con unos botines de tacón en el mismo tono.

María cautivó a sus seguidores. Foto: Especial

kyog