Kylie Jenner impacta en Instagram con look de "diablita"; muestra sus curvas en cuero rojo

La socialité y empresaria Kylie Jenner es también una de las influencers de moda y estilo más seguidas en Instagram, quien impacta y deja sin aliento a más de uno con sus atrevidos y extravagantes looks, como el que mostró recientemente en el que se luce como "diablita" en un pantalón de cuero rojo que destaca sus curvas.

La hermana menor del clan Kardashian-Jenner, tiene 23 años, y se ha convertido en una exitosa empresaria con su marca de cosméticos y productos de belleza, para la cual también ha sido modelo en una gran cantidad de campañas, destacando su curvilínea figura.

Kylie Jenner muestra sus curvas en cuero rojo

Jenner ha recibido críticas por su aspecto físico, al igual que sus hermanas Kim y Khloé Kardashian, pues su aspecto ya no tiene nada que ver con el de la niña que debutó en la televisión en los primeros años del reality "Keeping up with the Kardashians", donde ha participado toda la familia.

A través de sus redes sociales, Kylie se mantiene muy activa y constantemente comparte fotos en las que luce sus curvas con entallados o diminutos atuendos, algo que sin duda enamora a sus 223 millones de seguidores en Instagram, donde se ha convertido en una de las más seguidas de la polémica familia.

Kylie se luce en Instagram. Foto: Especial

Este miércoles, la socialité compartió una publicación en la que dejó ver tres instantáneas, en ellas se puede ver a la joven de 23 años luciendo un entallado pantalón de cuero rojo que combinó con un top del mismo tono el cual destaca por su aspecto desgarrado.

Con este look Kylie Jenner recuerda a los disfraces de "diablita" que son tan famosos en temporada de Halloween; con su publicación ha alcanzado los 7 millones de "me gusta" y ha recibido casi 30 mil comentarios.

Presume sus curvas en cuero rojo. Foto: Especiak

