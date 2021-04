El pasado lunes 29 de marzo, Eleazar Gómez publicó un video a través de su cuenta oficial de Instagram en donde ofrece una disculpa pública a Tefi Valenzuela por las agresiones realizadas en su contra. Ahora es la modelo peruana la que afirma que no ha recibido el dinero por parte del actor.

En un video de casi 10 minutos de duración en donde explica la situación legal de Eleazar Gómez que fue condicionado a pedir perdón de manera pública, dar una indemnización por los daños y no acercarse a Valenzuela.

¿Fue la cantidad que pidió?

Sobre la indemnización, Tefi afirmó que no ha recibido un solo peso que Gómez debe de otorgarle para la reparación de los daños. El actor tiene que desembolsar 420 mil pesos a la modelo peruana, pero la misma Valenzuela reiteró que ella no pidió esa cantidad de dinero, ya que es un derecho que le corresponde.

Durante la grabación, enfatizó que en los últimos días ha sido víctima de críticas en redes sociales por parte de otras mujeres, quienes la señalan por haber acusado al actor de violencia. A pesar de ello, se mostró orgullosa por su accionar en contra de Eleazar Gómez. En caso de que vuelva a agredir a una mujer, pisará la cárcel de manera inmediata.

Las condiciones a Eleazar

Al mismo tiempo, reaccionó sobre las disculpas ofrecidas por el actor a las que describió como incorrectas. De esta manera se unió a varias actrices que no han aceptado estas declaraciones ya que no las consideran sinceras. Después de esta aparición, Eleazar Gómez no ha vuelto a emitir otra declaración.

Eleazar Gómez permanece en libertad incondicional durante tres años. En este lapso tendrá que someterse a terapia psicológica, asistir a firmar en el juzgado cada tres meses y no tocar el tema ante los medios de comunicación ni en sus redes sociales. Así mismo, no podrá acercarse ni estar en el mismo lugar que Valenzuela.

Con información de La Verdad Noticias.

rcb