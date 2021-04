Benito Rivers: Él es el HERMANO perdido que tiene en la VIDA REAL el actor de ‘Vecinos’ | FOTO

Uno de los hombres más queridos y ‘sacrificados’ que tiene la serie de ‘Vecinos’ es Benito Rivers (Octavio Ocaña), quien ha vivido dos etapas diferentes del programa de comedia y es uno de los personajes con los que más se identifica el público.

Esto porque desde pequeño tuvo que satisfacer en muchas ocasiones a su papá, Frankie Rivers (César Bono) y a su mamá Lorena (Ana Bertha Espín), quiénes quisieron meterlo al mundo de la actuación sin que el niño quisiera.

Benito y su hermano perdido

Con el paso de los años, Benito se fue a estudiar fuera y posteriormente regresó al edificio, en donde se encuentran sus papás y una serie de ‘Vecinos’ que se ha vuelto de lo más querida en toda la población mexicana.

Hay un dato que posiblemente tú no sabías porque quizá no eres fan de la serie o no te gusta el futbol y es que Benito Rivers tiene un hermano famoso que ahora vas a saber.

Campeón del Preolímpico 2021

No, no es alguien que salga en la serie de ‘Vecinos’, sino que en la vida real Ana Bertha Espín, quien interpreta a Lorena, mamá de Benito, se puede sentir muy orgullosa de su hijo, quien le ha dado una satisfacción muy grande.

Ana Bertha estuvo presente en la Gran Final del Preolímpico 2021 de la Concacaf para apoyar a su hijo, el director técnico de la Sub-23, Jaime Lozano, quien junto con México le dio la alegría de ganar el torneo y el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio.

