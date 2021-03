Myriam de La Academia acusa de "Misóginos y machistas" a Víctor García y Raúl Sandoval

En una entrevista relacionada con el Día Internacional de la Mujer, Myriam Montemayor dijo haber sido víctima de violencia de género, durante su participación en La Academia. La cantante acusó a sus compañeros Víctor García y Raúl Sandoval, de ser misóginos y machistas.

En sus redes sociales mandó un mensaje que dice “Hoy ya no me callo”. Así, la ex de La Academia unió su voz a la de otras famosas en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, para recordar el episodio amargo que vivió mientras participaba en la final de la primera generación del reality show.

Con una imagen en apoyo a la lucha feminista, Myriam habló sobre el machismo y misoginia que se vivía dentro del programa, por arte de más de uno de sus compañeros y contrincantes.

Hay que saber lo que callamos y aguantamos, para entender cuándo explotamos. pic.twitter.com/HV1VKsDsxJ — Myriam Montemayor (@MyriamMonteCruz) March 9, 2021

También escribió que, como ella, muchas han tenido que callar y aguantar el trato de los hombres machistas. Y esto sucede hasta el día en que explotan.

Hoy que se conmemora el Día de la Mujer, recuerdo a dos compañeros de trabajo que me dijeron que las mujeres, cuando nos casábamos y éramos mamás, madurábamos. Además querían que les diera mi lugar y no ganarse el suyo, escribió la solista mexicana.

"Hay que llamarlos por su nombre"

Luego de que un usuario de Twitter preguntara quiénes eran los compañeros a los que acusaba de misóginos y machistas, Myriam Montemayor dijo que se trataba de Raúl Sandoval y Víctor García.

Y aunque es la primera ocasión que lo dice en primera persona, sus fans ya habían previsto que los mencionaría. Incluso, recordaron algunos episodios de La Academia donde fue evidente la violencia de género que vivían las participantes. Hasta el momento, ninguno de los ex académicos han declarado su versión con respecto a los señalamientos de Myriam.

Myriam acusó a Víctor y Raúl de misóginos y machistas

