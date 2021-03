Meghan Markle tiene en MÉXICO a su país favorito y pensó pasar su Luna de Miel en esta playa

La duquesa de Sussex nunca ha duda de gritar ¡México! cuando se trata de responder a la pregunta de qué país es su favorito para viajar. Y es que los múltiples viajes a nuestra nación, sobre todo a las playas y zonas exclusivas turísticas, la han convertido en una gran conocedora de nuestra cultura, raíces y pasiones.

Tal es su "crush" con México que Meghan pensó en elegir una de nuestras más bellas playas para pasar ahí su Luna de Miel con el príncipe Harry.

Antes de ser duquesa de Sussex, Meghan Markle disfrutaba de su vida como actriz y fue entonces que confesó, a través de su blog The Tig que México era su país favorito de todo el mundo, todo gracias a su hermosas playas.

“A menudo me preguntan sobre mis lugares favoritos en el mundo, y no se produce ninguna conversación en la que no mencione a mi querido México”.

"La cultura, y la comida, la gente y los distintos paisajes lo convierten en un destino favorito para mí año tras año", señaló Markle.