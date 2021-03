Asha salta del éxito de “Oye Pablo” a “Pasaporte”

Desde que era niña, Asha soñaba con ser cantante, sin embargo, en Marruecos, de donde es originaria, es una profesión mal vista y ni los padres permiten que sus hijos entren a ese mundo. Pero ella realmente lo anhelaba, así que decidió estudiar dirección de empresas y mudarse a España, ahí se metió a los clubs de música, donde conoció a productores que la llevaron a la composición, así participó en el hit de “Oye Pablo” de Danna Paola.

“Al principio fue difícil, porque siempre supe que quería ser cantante, mis papás decían que era hobby, pero para mí era algo más. Mis papás tenían miedo de la exposición y todo lo que se ve, el exhibir el cuerpo humano y sexualizarlo. Vengo de un país musulmán donde eso está mal visto, piensan que el pop te prostituye”, contó Asha, quien presentó su sencillo “Pasaporte”.

La joven llegó a España sin hablar español, sus cursos eran en inglés, idioma que dominaba, poco a poco aprendió el castellano con sus amigos. La composición le permitió ir escalando peldaños en la industria y que sus padres aceptaran su carrera con más confianza. Incluso, el año pasado fue entrevistada en la televisión local de su país, tras componer el tema que quedó en tercer lugar del concurso Eurovisión, “las olimpiadas musicales” de Europa.

“Fue todo un orgullo nacional y mis padres cuando ven que realmente lo hago porque me apasiona, no sólo por buscar fama, confían más en mi trabajo. Y sé que mi imagen es más limpia, no haría cosas vulgares, no por mi país, sino porque no creo que mi proyecto sea sexy, es más juguetón”, detalló la intérprete.

Asha habla cuatro idiomas, árabe, francés, inglés y español, pero sólo compone en los últimos tres. De hecho, siente gran admiración por la música mexicana, porque considera que se relaciona mucho con los temas románticos de la antigua Francia, un ritmo que siempre ha admirado.

Por Patricia Villanueva

