Querido conductor de Hoy reveló HISTORIA en la que lo ligaron para después ROBARLE

Raúl Araiza contó una historia que dejó a todos con la boca abierta, ya que él y un amigo fueron ligados en un antro para después terminar robados, así es, dos mujeres terminaron quitándoles sus pertenencias después de emborracharlos y prometerles que iba a pasar de todo ese día.

El querido conductor del Programa Hoy, contó una historia en "Miembros al aire", donde dejó claro que en un día de fiesta con un amigo en la zona rosa se encontraron con dos chavas con las que hicieron "conexión", el punto fue que la siguieron en casa de su amigo y las mujeres invitaron a su primo. Todo terminó siendo una trampa para asaltarlos.

El 'Negrito', como le dicen de cariño, aseguró que todo iba bien con las chavas y les dijeron que si querían seguir la fiesta en casa de su amigo, donde ellas dijeron que sí, pero querían invitar a su primo. Después de unos tragos, Raúl y el dueño de la casa terminaron dormidos, según porque les pusieron algo en la bebida.

"El rollo es que iba a pasar de todo, nos sirven unos drinks, amanecemos; al día siguiente jugaba el América, mi amigo es americanista y '¡Uta, wey!, en donde están estas chavas", expresó Raúl.

Qué les robaron

Después de darse cuenta que no estaban las mujeres y el primo que habían invitado a la casa de su cuate comenzaron a hacer una revisión por toda la casa y se dieron cuenta que no tenían televisión, junto a un estéreo y muchas otras cosas; pero eso no fue todo, ya que al salir de la casa les esperaba otra sorpresa.

Cuando fueron a la cochera se dieron cuenta que falta un coche, pero para fortuna de Araiza, el que se habían robado era de la abuela de su amigo, ya que ese era automático y de Raúl no.

"En ese entonces, si se te borraba e casette, entonces bajamos y me dice 'vamos a ver el partido de las Águilas... ¿y la tele wey?, ¿?y el estéreo?'... Vamos al garaje, yo traía un Topaz... Nos durmieron, nos robaron y no se llevaron el mío porque era estándar; se llevaron el de la abuelita que era un Caribe automático", sentenció el Negrito.

