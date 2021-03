Galilea Montijo confiesa que su esposo se contagio de coronavirus

Galilea Montijo llevó a cabo un enlace en vivo para el programa "Hoy" en el que reveló que se someterá a una nueva prueba de coronavirus para determinar si aún tiene el virus, por lo que podría hacer público su nuevo resultado en las próximas horas.

De acuerdo con la conductora, su esposo también se contagió del virus después de estar expuesto a él debido al contacto con su esposa.

Montijo tosió durante la entrevista, pero se mostró contenta y con ánimo como para seguir con su trabajo en caso de que obtenga un diagnóstico negativo de la enfermedad.

Galilea Montijo no regresa a 'Hoy'

Será en la noche cuando la estrella de televisión reciba los resultados de esta prueba. Además de esto, Galilea dijo que sufrió síntomas más fuertes de a los que se enfrentó la primera vez que se enfermó.

Después de aclarar que será por la noche o hasta el día de mañana cuando conozca los resultados, la conductora confesó que esta ocasión tuvo síntomas más fuertes que la primera vez que se contagió.

“Todavía estoy como de ‘tengo mocos mana’, si me pegó mucho más fuerte que la vez pasada, una tos espantosa, de esas que te da dolor de cabeza, los oídos los traes tapados todo el día, pero dentro de todo te puedo decir que estamos muy agradecidos porque nos ha dado ese Covid por segunda vez más fuerte que la otra vez, pero gracias a Dios estamos estables y sí me ha pegado en cuanto a tos, garganta, estuve varios días tirada en la cama, Mateo en los primeros días, Fer ayer y antier también se sintió mal, ahora no sabemos si cada vez que te da, te da más fuerte”, explicó.