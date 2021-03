"Estuve tirada en cama": Galilea Montijo revela que tuvo síntomas más fuertes en su segundo contagio de COVID-19

Esta mañana Galilea Montijo desde casa se enlazó con sus compañeros de trabajo quienes están muy preocupados por su estado de salud, luego de dar por segunda ocasión positiva en la prueba de COVID-19.

Y es que la tapatía aún no sana por completo, será este día cuando le entreguen la prueba para saber si aún es portadora del virus o ya está sanada completamente.

Síntomas más fuertes

De acuerdo con la propia Galilea este segundo contagio ha sido mucho más agresivo que el primero pues aún se escucha un poco mormada y asegura que estuvo tirada en cama por varios días.

La conductora pide a todos aquellos seguidores del programa que no bajen la guardia y se cuiden pues no sabe si se pueda contagiar una tercera vez, sin embargo, no lo desea.

Gali, además compartió que su hijo Mateo quien también resultó con COVID-19, estuvo tres días con fuertes fiebres mientras que su esposo Fernando ha tenido algunos malestares.

Entre los males que le aquejarón a la conductora fueron mucha tos, oídos tapados, dolor de cabeza, sin embargo, agradece estar con vida y estable; hace tan solo unas horas compartió en sus redes sociales que ya se practicó la prueba para saber si aún tiene el virus o ya no.

