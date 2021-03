Aquaman 2: Warner Bros PRESIONA a Amber Heard para que deje la película

Warner Bros sigue haciendo modificaciones en sus películas. Después de confirmar que eliminaran a Pepe Le Pew, ahora se habla que planean reescribir la secuela de Aquaman 2, esto debido a problemas con Amber Heard, quien presuntamente no está en la forma física que piden los productores.

Los rumores sobre la posible salida de la actriz siguen rondando la secuela del superhéroe acuático, donde se dice que el estudio estaría presionando a Heard para dejar la película debido a un incumplimiento de contrato, por lo que buscarán que aparezca lo menos posible en la trama.

Todo parece indicar que en el contrato se había estipulado que la actriz debía mantener un estado físico, mismo que parece Amber no cumplió por lo que los productores decidieron presionar para que deje la película y puedan continuar con un nuevo guion el largometraje protagonizado por Jason Momoa.

Pero el verdadero motivo tiene que ver con el proceso legal en el que se encuentra con Johnny Depp, a quien denunció de maltratador cuando mantenían una relación de pareja.

En qué va el proceso

Hasta el momento no hay fundamentos legales para obligarla a dejarla fuera del proyecto que se espera sea lanzado en el 2022 o 2023. Pero más allá del tema de la condición física, se habla que uno de los motivos tiene que ver con el juicio con Depp, ya que lo acusó de maltratador.

Para el 2022 se determinará la sentencia del juez, por lo que en caso de no favorecer a la actriz, la película se encontraría en un posproducción de Aquaman 2, lo que podría en problemas el proyecto, ya que los fans de Depp podrían boicotear los planes de los estudios.

Los fans del actor fueron los que pidieron el despido de la actriz, esto a través de una recaudación de firmas, donde juntaron más de un millón y medio para pedir a Warner que la dejaran fuera a la interprete.

Según We Got This Covered, de momento los productores están contemplando cambiar todo el guion para que aparezca lo menos posible en la película, esto debido a no contar con fundamentos para dejarla fuera. Por otro lado el mismo medio aseguró que el mismo Depp está moviendo sus contactos para que Amber quede fuera de Aquaman 2.

