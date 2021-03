ÁNGELA AGUILAR se divierte en su Vlog de YOUTUBE con los rumores de ella en GOOGLE

La famosa, talentosa y siempre de buen humor, Ángela Aguilar, disfruta todos los días de la atención de millones de personas que siguen su vida a través de todas sus redes sociales. En una de éstas, YouTube, la cantante ha mostrado parte de su vida con varios videos de sus canciones, conciertos y Vlogs donde nos habla de lo que acontece para ella. Por lo tanto, esta ocasión tocó turno a su Vlog #78 donde se divirtió con los rumores que hay en Google sobre ella.

Con la frescura que le caracteriza, Ángela lució tan contenta que la sonrisa nunca le abandonó durante los casi 13 minutos que dura este video Vlog, mismo que alcanza a la fecha más de 930 mil reproducciones.

De igual forma, su canal de YouTube, ya cuenta con más de 2.39 millones de suscriptores.

Se divierte con su "embarazo"

Una de las primeras preguntas que salió sobre ella en el buscador de Google es si alguna vez estuvo embarazada. Con la risa por delante, respondió: "Veme la panza, no, no, no, nunca he estado embarazada" y tarareó la canción 'Yo No Me Casaré', añejo éxito en voz de varios intérpretes, entre estos Luis Aguilar.

Más alta de lo que piensan

Otra pregunta que causó curiosidad en ella fue si mide 1.65 metros, a lo cual fue tajante al aclarar que es más alta aún y que sí pesa 51 kg.

Tras esto, se siguió con muchos temas personales, profesionales sobre sus canciones, grabaciones en duetos o su vestimenta para eventos especiales.

Las dudas de sus seguidores o los curiosos que se enteran sobre su éxito fueron muchas, pero ella siempre mantuvo la alegría por saber sobre sus supuestos escándalos o cambios de look, supuestos escotes donde enseña de más o todo lo que se habla sobre ella.

"Me estoy divirtiendo porque no he encontrado casi nada malo aquí", indicó.

Incluso, se dio tiempo para agradecer a los periodistas que escriben sobre ella y pidió que se hable sobre su muñeca. Incluso bromeó con dejar su carrera.

"Lo único que me molesta un poco es que acabo de sacar una muñeca y no hay notas de la muñeca. A lo mejor debería de cancelar mi carrera artística y ser modelo paralizadora de Instagram", bromeó.

Disfruta de Ángela Aguilar y mira todo su Vlog #78 completo, vas a reír con ella.

maaz