¡El MANOTAS! Éste pudo ser el apodo de LUIS MIGUEL; descubre porqué lo consideraba un DEFECTO: VIDEO

Algunas veces creemos que las y los famosos son personas perfectas que poseen el cuerpo, medidas y facciones ideales para poder alcanzar la fama y el éxito y tener todas las facilidades en el amor debido a la hermosura que tienen, sin embargo, nada más alejado de la realidad, ya que ellos también son víctimas de los estereotipos y también sufren de inseguridades con su propio cuerpo y causando incómodos momentos, tal y cómo le sucediera a Luis Miguel en plena entrevista.

Si bien es cierto, el cantante es considerado una leyenda viva de los 80, cuando revuelo con la mayoría de las jóvenes de aquella época y con el tiempo (antes de sus cirugías) Luis Miguel sería el galán de galanes con su perfecto bronceado, sus enormes ojos y su espectacular y cautivadora sonrisa que derritiera a miles de fanáticas con sus interpretaciones de éxitos como "No sé tú" o "La incondicional".

Gran defecto

Sin embargo, durante una entrevista en el famoso programa de Verónica Castro, ésta le cuestionada sobre qué cosas no le gustaban de él mismo, a lo que inmediatamente éste le respondería que el tamaño de sus manos le incomodaba ya que las consideraba muy grandes, considerándolo como un gran defecto, por lo que comenzó a sentirse muy incómodo ante el público.

En el video que se ha viralizado gracias a la red social Tik Tok, aparece la mamá de Cristian Castro junto al sol y le pregunta "¿Es cierto que no te gustan las manos grandes?" a lo que el cantante, algo apenado e incómodo, responde "Eso es cierto, también, en realidad son muchísimas las cosas que no me gustan, mis manos no me gustan", en seguida, Verónica voltea su mirada al público y pregunta ¿Son feas las manos grandes?

No saber nada de la vida

Inmediatamente el público que había tenido la suerte de estar en el programa, gritó en grupo a manera de bulla un largo y contundente "No", a lo que responde y le hace notar su ingenuidad ante la vida "Es lo que te digo, tú no sabes nada de la vida", mientras que el sol, apenado e incómodo, se cubre el rostro con sus manos, evidenciando la pena y a la ve risa que ese momento le estaba generando.

"¡Qué bárbaro! bueno, pero no me gustan! a lo que amable y pacientemente la Vero le pidió que la mostrara ante las cámaras, El sol, siendo bastante cortés y paciente, enseñó sus manos, mostrando las palmas hacia él, a su vez, portaba con gran estilo y elegancia un traje gris con una corbata de estampado monocromático, mientras que el camarógrafo hiciera un close up a sus grandes manos.

Con su peculiar humor y un toque de doble sentido, Castro le recomendó un gran tip "Cómo en el cuento de Caperucita, son para agarrarte mejor, tienes que decirles", a lo que el momento de ligera tensión se convirtió en una gran sonrisa del Sol. desprendida por el divertido comentario de la conductora.

Este es el gran defecto de Luis Miguel uD83DuDE31uD83DuDE31 pic.twitter.com/4ZlHjEaLpT — Avelina Velázquez (@aveblazquez) March 7, 2021

avh