Lupita D´Alessio ofrece gran CONCIERTO virtual como distracción

Desde la Arena Ciudad de México, Lupita D´Alessio regresó a los escenarios para celebrar sus 50 años de carrera, acompañada de su nieta Sara María en un tema y su hijo César D´Alessio en los coros; ofreciendo un show de poco más de dos horas de duración y esperando darle un momento de distracción a sus seguidores en medio de la pandemia del coronavirus.

Pasadas las 21 horas, los diez músicos tocaban los acordes de “Como se llama”, mientras las cinco pantallas gigantes que estaban detrás de ellos se iban iluminando. A los pocos segundos, apareció la intérprete en el escenario luciendo un blusón y pantalón beige con brillos plateados.

“Estamos muy emocionados de poder juntarnos aquí. Es como un bálsamo para nuestro corazón estar en este recinto tan importante. Es mi primera vez aquí y sé que son tiempos difíciles -dijo con la voz entrecortada- y no me quiero quebrar. Quiero hacerles pasar un momento agradable a todos los que han perdido a un ser querido.... Este es mi mayor regalo, espero que mi música los distraiga y siempre (estamos) orando por México y las familias, compartiendo un mensaje de esperanza. Lo mejor está por venir”, comentó la intérprete al saludar al público.

“Aquí estoy yo”, “Es un peligro”, “Ni guerra ni paz” y “Leona Dormida” fueron algunos de los temas con los que Lupita abrió la noche. Al terminar cada canción, sus coristas y staff aplaudían, incluso ella lo hacía, mostrando lo emocionada que estaba de reencontrarse con sus músicos y saber que el público la veía del otro lado de las pantallas.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando invitó a su nieta Sarita María D´Alessio, hija de Ernesto, para cantar “Mi corazón es un gitano”, y quien además de tener buena voz, es igualita a ella cuando era joven, al menos eso se apreció en una foto que se vio en las pantallas.

“Esta noche sigue siendo especial, más para mí. Siempre mis hijos han estado involucrados en mi música, ya sea en el escenario o en primera fila. Ernesto me dijo ‘mamá me dejas cantar contigo’, pero le dije que me diera chance de cantar con su hija. Porque además yo la descubrí”, contó.

La noche siguió con “No preguntes con quién”, “Qué ganas de no verte más” y un popurrí de 10 de sus éxitos. De vez en cuando se sentaba en la silla que estaba en el centro del escenario y tomaba un poco de agua, mientras dejaba que sus músicos se lucieran en sus instrumentos.

Con gran energía, “La Leona Dormida” caminaba por el escenario, bailaba y hacía gestos al cantar los temas de despecho que han sido clásicos en su carrera, entre ellos “Ese hombre que tu ves ahí”,“Te pareces tanto a mí” y “Costumbres”, estos dos últimos de Juan Gabriel. Además recordó al maestro Armando Manzanero con “Estas tarde vi llover”.

Las revoluciones del sonido bajaron con “Ni lo intentes”, de Erika Ender, a quien dijo admirar, y con “Acariciame”, en esta última se sumaron los aplausos de los presentes en el recinto. “Gracias que lindo el staff y familiares que hay aquí. Son personas muy hermosas e importantes para mí. Los grandes músicos que durante muchos años me han acompañado y son mis maestros. Los extrañé muchísimo y se me hizo un nudo en la garganta el volverlos a ver”, señaló.

Su regreso concluyó con “Mudanzas”, momentos antes agradeció a Bobo Producciones: “Ha sido un honor hacer este concierto en línea, me han tratado con mucho respeto y cariño y eso se agradece… Gracias al equipo de técnicos, son como 20 personas las que estamos aquí. Todos nos hicimos la prueba de COVID-19, sino no podíamos entrar”. Tras una breve pausa regresó al escenario con “Cóncavo y Convexo” y “Mentiras”, para finalmente retirarse.

Por: Patricia Villanueva

