Adry Leal, la maestra de yoga de Hoy, presume su poderoso abdomen: FOTO

Aunque no es el elemento más popular dentro del elenco del programa Hoy, la maestra de yoga Adry Leal, es una de las consentidas, tanto por sus habilidades en esta disciplina como por su belleza.

Como no puede haber un maestro que no represente lo que enseña, ella es dueña de un cuerpo estético y muy bien trabajado. Para muestra, basta echar un ojo a su cuenta de Instagram, donde presume su cuerpo en todo tipo de prendas que la hacen lucir elegante y muy formal.

En este caso, el outfit es un bikini negro donde luce un abdomen de de acero que impresionó a sus seguidores: "Que increíble tu abdomen", "Que padrísimo tu abdomen", "super cuerpazo", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Por su parte, ella escribió "She knows she could not have gotten to where she is without every movement she has ever made

...Happiness... (Ella sabe que no podría haber llegado a donde está sin cada movimiento que ha hecho...Felicidad...)".

Regresa a la playa como una reina

Aunque la foto pertenece a septiembre del 2020, ella no ha modificado para nada su cuerpo, pues sigue luciendo impresionante. Su último viaje a la playa, a mediados de febrero, lo confirma, donde luce otro bikini y claro, su lavadero de envidia.

Como en la mayoría de sus publicaciones, las acompaña con frases motivacionales que van da la mano con su estilo de vida y el yoga que tanto practica. Sin duda, vale la pena seguirla.

lhp