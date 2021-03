Galilea Montijo: Ellos son los DESAFORTUNADOS hombres que intentaron llevarla al ALTAR ¡Rechazó 4 anillos!

Galilea Montijo rechazó 4 anillos de compromiso antes de aceptar el de su esposo Fenando Reina.En entrevista con la periodista Verónica Bastos,para Despierta América,la conductora de Hoy dice ¿Por qué sí le aceptó el anillo de compromiso del político Divertida comentó que le auguraban que su amor con Reina sólo duraría 3 días,pero ya lleva una relación de ¡10 años!

“Siempre le pedí a la vida alguien que ni me diera, ni me quitara, por todo lo que yo había pasado;y que no me hiciera más,ni menos. Sólo quería fuera la persona correcta en mi vida y para mi vida y se dio;tanto que a los 3 meses empezamos a planear casarnos y para los 6 meses ya estaba planeando casarme y embarazada”, recordó.

Montijo fue la novia fugitiva porque tenía miedo al compromiso y rechazo 4 anillos y 4 bodas. Aquí su lista de galanes que deseaban llevarla al altar.

En 2001 fue el empresario venezolano Roger Torres el primero en darle una sortija a la originaria de Guadalajara, pero mientras planificaban su enlace, terminaron.

Le siguió su sonado romance con el futbolista Cuauhtémoc Blanco, con quien se comprometió en 2003, pero nunca se concretó la boda; después se supo que él le había sido infiel en varias ocasiones.

El tercer anillo de compromiso que recibió fue del cubano Gilberto Sobrero, que causó polémica porque aunque ella ya era famosa, él trabajaba como obrero de construcción.

Finalmente, su noviazgo con el Dr. Jorge Krasovsky parecía que la llevaría de blanco al altar, con todo y sortija de más de 200 mil pesos, pero no fue así.

Gali habló además de la felicidad de ser madre y cómo ama a su hijo Mateo.“Estoy tan enamorada de mi hijo, agradecida con Dios esta parte de ser mamá,porque llegó en el momento que dije tal vez ni el amor,ni la familia sean para mí”. El pequeño Mateo dice tiene su carácter, pero físicamente se parece a su pareja Fernando Reina.

Con información de La columnaria

avh