Souvenir: la cinta que explica la Maternidad polémica

En México el tema del embarazo subrogado es polémico y se ha tocado poco, por eso el cineasta Armond Cohen decidió llevarlo a la pantalla grande con la cinta “Souvenir”, con la que muestra la confrontación que enfrentan los nuevos padres en este terreno que sólo es legal en dos estados, Sinaloa y Tabasco

“Fue un proceso muy largo y enriquecedor, donde me he confrontado y preguntado todo sobre la paternidad, maternidad y el embarazo subrogado. Por eso, hay distintas aristas y giros de tuerca que la película, que al mismo tiempo invitan al espectador a cuestionarse sobre dichos temas”, comentó Cohen, quien estrena hoy la cinta en los complejos cinematográficos que están abiertos en el país.

La historia es protagonizada por Paulina Gaitán, Flavio Medina, Marco Pérez y Yuriria del Valle, quienes trabajaron durante meses en la creación de sus papeles, investigando a fondo para entender y no juzgar a los personajes ni a quienes practican esta actividad. Incluso fueron con un psiquiatra, interpretando el papel, para conocer aún más las emociones que estaban experimentando.

Gaitán da vida a “Isabel”, la madre que gesta al bebé, mientras que Del Valle y Medina son la pareja que la contrata para cumplir su sueño de ser padres. Para Paulina fue un proceso profundo, pero entendió que esta actividad es un acto de amor: “Es un mundo bastante peculiar, la gente lo ve de mala manera, pero no veo acción más bonita que una mujer regalándole la oportunidad de ser madre a otra. Participar en esta película me ayudó a alejarme de juzgar a alguien por las decisiones que toma, no sólo en este tema de la maternidad, sino en todos, y eso lo agradezco”.

Yuriria da vida a “Sara”, quien anhela ser madre y ha agotado todas sus posibilidades, sú única esperanza es “Isabel”, por lo que vive en un estrés constante por cuidarla para proteger a su bebé, aunado a esto, tiene que lidiar con las críticas de su familia que no aprueban esta práctica, ni su “capricho” por ser mamá.

“Es interesante hacer personajes tan complejos en situaciones polémicas. Entre pensando algo y terminé de filmar, con una idea distinta, porque la misma historia te hace cuestionar las necesidades de los perosnajes, dejas de ver las cosas como blanco o negro, porque presenta cuatro personalidades con objetivos distintos que quieren cumplir sin importar cómo”, detalló Del Valle.

Datos curiosos

En la película también participan Roberto Sosa, Fernando Becerril y Silvia Mariscal.

Es la ópera prima de Armond Cohen y la presentó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Cohen también trabaja como publicista y ha desarrollado más de 30 producciones comerciales en México.

Cohen empezó su carrera haciendo cortometrajes, como “Cierra tus pequeños ojos” (2005) y “Mortaja ’85” (2006).

Paulina Gaitán ha participado en cintas como las “Niñas bien” en 2019.

En 2019 debutó en festivales el filme.

Para 2015 Cohen obtuvo la beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Son18 películas que ha realizado Gaitán.

Por: Patricia Villanueva

dgp