Khloé Kardashian posa topless, enseña mini cintura y marcado abdomen

La famosa hija de Kriss Jenner, Klohé Kardashian, decidió es una de las famosas que más consciente a sus fans en redes sociales con contenido que lucen su espectacular estilo y su sensual cuerpo. Su fotografía más reciente, sin dudas es una de las más icónicas pues aparece luciendo topless.

Desde el momento en que se presentó a través del reality de su família 'Keeping Up with the Kardashians', Khloé Kardashian se ha convertido en un ícono femenino y una influencer en todos los sentidos. Sus noviazgos con famosos, sus extravagantes gustos y su gusto por la ropa es algo que la caracteriza entre muchas otras famosas.

Una belleza 'única'

Algo que diferencia a Klohé del resto de sus hermanas es su alta estatura y su tono de piel caucásico. Esto, sumado a sus ragos que resultan mucho menos convencionales, es algo que la ha hecho sobresalir de las famosas Kim y Kourtney.

Pero sin duda, lo que la vuelve una fuente de inspiración entre las jóvenes es su excelente desempeño como empresaria, modelo, presentadora y madre. Tareas bastante difíciles de cumplir mientras se mantiene un impactante físico como el que ella posee.

Khloé Kardashian posa topless

Aprovechando su increíble cuerpo, a través de su cuenta personal de Instagram, Khloé Kardashian paralizó a internet al subir una fotografía luciendo topless. Lo único que cubre el cuerpo de la famosa son unos jeans y su mano derecha mientras posa al rayo del sol.

No es de sorprender que gracias a que luce una diminuta cintura, un atlético abdomen y una figura imponente; Klohé juntara más de medio millón de likes y miles de comentarios de sus admiradores en menos de una hora. Gracias a esta popularidad, la celebridad es una de las cuentas con más seguidores, contando ya con 132 millones.

